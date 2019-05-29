Пассажирам московского метро и МЦК раздают воду из-за аномальной жары

Москва, 29 мая. Около шести тысяч бутылок воды раздадут пассажирам столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) 29 мая. Меры приняты в связи с аномально жаркой погодой, которая установилась в Москве в среду, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Администрация метрополитена заранее позаботилась о комфорте пассажиров. Для бесплатной раздачи были приобретены полулитровые бутылки с питьевой водой. Их начали вручать пассажирам, не дожидаясь превышения нормативной температуры. Бутылки раздают на центральных станциях метро и МЦК, сообщает «Вечерняя Москва».

Кроме того, воду раздавали в среду на железнодорожных вокзалах столицы. Бутылки получили пассажиры Белорусского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Савеловского и Ярославского вокзалов, а также станции «Тушино», сообщает РИАМО.

Ранее МЧС объявило в столице экстренное предупреждение из-за аномальной жары 29 мая. Столбики термометров поднялись до +31 градуса. Жителям и гостям столицы порекомендовали защищаться от солнца, выбирать светлую одежду и отказаться от мяса, кофе и сладких газированных напитков.