Трое в масках связали и ограбили топ-стилиста Уткина в Подмосковье

Москва, 29 мая. Три преступника в масках проникли в дом известного российского парикмахера Александра Уткина в коттеджном поселке Морозовские Усадьбы в Подмосковье. Злоумышленники связали стилиста и ограбили.

Преступники похитили из дома Уткина 60 тысяч рублей, 100 долларов и кошелек. Также злоумышленники забрали смартфон iPhone XR и модем. Общая сумма ущерба составила 138 тысяч рублей, сообщает KP.RU.

Александр Уткин родился в 1975 году в Ярославле. Стилист неоднократно завоевывал различные призы на международных конкурсах. В 2002 году Уткин стал чемпионом мира по парикмахерскому искусству на соревновании в Лас-Вегасе. Стилист открыл салон красоты международного класса под собственным брендом Alexander Utkin в 2007 году.