Синоптики рассказали москвичам об открытии купального сезона

Москва, 29 мая. Москвичи смогут открыть купальный сезон в последних числах мая. В связи с жаркой погодой водоемы прогреются до достаточной температуры, сообщили сотрудники Гидрометцентра России.

Официальное открытие купального сезона в столице состоится 1 июня. Однако аномальная жара позволяет желающим освежиться и раньше. Мелкие водоемы уже прогрелись до 16 градусов. Эксперты отмечают, что детям не стоит купаться, пока вода не достигнет температуры хотя бы 19 градусов, сообщает РИАМО.

Как рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев, самыми жаркими днями в Москве на этой неделе станут 29, 30 и 31 мая. Специалист отметил, что к выходным похолодает, но подготовленные жители столицы смогут искупаться и в эти дни, сообщает «Вечерняя Москва».

В среду в Москве ожидается температура от +29 до +31 градуса, а в четверг — от +28 до +30 градусов. В пятницу столичные термометры покажут от +24 до +26 градусов. На грядущих выходных жара спадет, а температура воздуха составит от +20 до +26 градусов.

Ранее сообщалось, что МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве на 29 мая в связи с аномальной жарой. Эксперты порекомендовали жителям столицы отказаться в такую погоду от мяса, кофе и сладких газированных напитков.