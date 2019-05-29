Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной

Москва, 29 мая. Режиссер Константин Богомолов займет пост художественного руководителя столичного Театра на Малой Бронной. К выполнению обязанностей он приступит 25 июня, сообщил директор учреждения Константин Чернышев.

Как рассказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, Сергей Голомазов, который сейчас занимает должность худрука Театра на Малой Бронной, будет руководить театром в Риге.

«Мы решили предложить этот пост Константину Юрьевичу Богомолову», — сообщил Кибовский.

Руководитель департамента культуры отметил, что нового худрука уже представили коллективу театра.

Константин Богомолов изучал русскую филологию в МГУ им. М. В. Ломоносова. В 2003 году режиссер окончил ГИТИС. Богомолов ставил спектакли по произведениям Уайльда, Шекспира и Булгакова. Его постановки демонстрировались на сценах МХТ имени Чехова и Театра наций.

Богомолова неоднократно номинировали на премию «Золотая маска». В 2014 году режиссер получил «Приз критики» этого фестиваля за спектакль «Идеальный муж. Комедия». Кроме того, Богомолов работал в кино. Он стал режиссером популярного сериала «Содержанки».

Константин Богомолов находится в близких отношениях с Ксений Собчак. Ранее сообщалось, что они появились вместе на публике на выставке в Италии.