Эксперты советуют москвичам отказаться от мяса и кофе в жару

Москва, 29 мая. Эксперты призывают москвичей отказаться от мяса, кофе и сладких напитков в жару. Высокая температура воздуха может негативно сказаться на самочувствии, сообщил главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

В жаркую погоду эксперты советуют сократить время пребывания на улице, а также свести к минимуму физические нагрузки. Находясь в помещении, следует включать вентиляторы и кондиционеры и обеспечивать регулярное проветривание. Кроме того, Тяжельников рекомендует принимать прохладный душ в течение дня.

При выходе на улицу следует надевать темные очки и головной убор. Также эксперты советуют москвичам выбирать в жаркий день светлую одежду из натуральных и легких тканей.

При высокой температуре воздуха рекомендуется сократить калорийность рациона. Потребление мяса, а также копченых, жареных и скоропортящихся продуктов должно быть сведено к минимуму. Помимо этого, следует исключить алкоголь и сладкие газированные напитки. В жару предпочтение стоит отдавать овощам и фруктам, сообщает «Вечерняя Москва». Утолять жажду лучше всего водой, чаем или морсами.

Ранее сообщалось, что МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве в связи с жарой. Днем 29 мая столбики термометров в столице поднимутся до +31 градуса.