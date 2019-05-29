Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре

534
0 Оставить комментарий

МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре

Москва, 29 мая. МЧС опубликовало экстренное предупреждение в связи с аномальной жарой, которая ожидается в Москве 29 мая. Днем столбики термометров в столице поднимутся до +31 градуса, сообщается на сайте ГУ МЧС России по городу.

Сотрудники экстренных служб призывают москвичей быть внимательными и осторожными. Гостям и жителям столицы советуют избегать перегрева на солнце и пить больше воды. Также в жаркий день рекомендуется использовать головной убор и выбирать одежду светлых тонов.

Ранее сообщалось, что 29 мая может стать самым жарким днем в Москве с начала года. Температурные показатели в среду превысят многолетние значения на восемь градусов.

infox - new
Автор: Василиса Бойко
Источник: ГУ МЧС России по Москве
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров