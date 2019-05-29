МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре

Москва, 29 мая. МЧС опубликовало экстренное предупреждение в связи с аномальной жарой, которая ожидается в Москве 29 мая. Днем столбики термометров в столице поднимутся до +31 градуса, сообщается на сайте ГУ МЧС России по городу.

Сотрудники экстренных служб призывают москвичей быть внимательными и осторожными. Гостям и жителям столицы советуют избегать перегрева на солнце и пить больше воды. Также в жаркий день рекомендуется использовать головной убор и выбирать одежду светлых тонов.

Ранее сообщалось, что 29 мая может стать самым жарким днем в Москве с начала года. Температурные показатели в среду превысят многолетние значения на восемь градусов.