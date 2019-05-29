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Продажу алкоголя ограничат в Москве в День России

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Продажу алкоголя ограничат в Москве в День России

Москва, 29 мая. Продажу алкоголя ограничат в столице во время празднования Дня России 12 июня. Правило коснется мест массовых гуляний, сообщили в пресс-службе московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Ограничения вводятся в связи с требованием законодательства, сообщает РИАМО. Запрет на продажу алкоголя позволит предотвратить противоправные действия во время массовых мероприятий.

Помимо спиртного, магазины, кафе и рестораны, расположенные вблизи мест праздничных гуляний, не смогут продавать напитки в стеклянной таре, сообщает «Вечерняя Москва». Данная мера вводится для профилактики травматизма.

Напомним, 12 июня объявлено торжественным днем в нашей стране в 1992 году. До 2002 года праздник носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России.

Ранее сообщалось, что россияне сократили употребление спиртных напитков в два раза за последние семь лет. В стране снизилось число алкогольных отравлений и заболеваний, связанных с алкоголем.

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Автор: Василиса Бойко
Источник: РИАМО
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