Синоптики пообещали москвичам самый жаркий день с начала года

Москва, 29 мая. Среда может стать самым жарким днем с начала года в столице. Столбики термометров в Москве 29 мая поднимутся до +31 градуса, сообщила сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Как отметила синоптик, температурные показатели в столице в среду превысят многолетние значения почти на восемь градусов. Также сотрудник центра погоды рассказала, что в среду в Москве будет дуть ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики сообщили, что после аномальной жары в столице станет немного прохладнее. К выходным в Москву придут кратковременные дожди, а столбики термометров покажут +25 градусов.