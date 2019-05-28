Массовое ДТП произошло на Варшавском шоссе, ФАН публикует видео

Москва, 28 мая. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места массового ДТП на Варшавском шоссе в Москве. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель, у которого во время движения случился приступ эпилепсии.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел вечером во вторник у дома №2 на Варшавском шоссе. По предварительной информации, во время движения у водителя BMW X5 случился приступ эпилепсии. Он врезался в BMW X1, отчего кроссовер отлетел в КАМаЗ.

Сам же Х5 вылетел на тротуар, где сбил велосипедиста и человека на моноколесе. Кроме того, кроссовер изрядно помял припаркованные Volkswagen и машину сервиса каршеринга Яндекс.Драйв.

В ДТП больше всех пострадал велосипедист. Сейчас он находится в больнице.

Ранее ФАН сообщал о серьезном ДТП на 21-м километре МКАД: водитель Ford не справился с управлением и въехал в автобус, который следовал из Москвы в Моршанск.