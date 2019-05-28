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Свадьбы в стиле «Игры престолов» стали популярны в Москве

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Свадьбы в стиле «Игры престолов» стали популярны в Москве

Москва, 28 мая. Главным трендом в столичном регионе стали «режиссерские» свадьбы, в этом году самыми популярными были торжества по мотивам сериала «Игры престолов».

Менеджер свадебных проектов Юлия Андерсон рассказала, что на таких церемониях используют реквизит и декорации. Жениху с невестой подбирают стилизованные костюмы.

Как правило, жених переодевается в Джона Сноу, а невеста — в Дейнерис Таргариен. Для гостей устанавливают специальную фотозону, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сериал HBO за восемь лет в России собрал армию поклонников. Родители в Москве 18 девочкам дали имена Арья — в честь одной из героинь сериала «Игры престолов». Писатель Джордж Мартин пообещал фанатам в 2020 году представить новую книгу из серии «Песнь льда и пламени».

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Автор: Ирина Селезнева
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