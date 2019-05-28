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Мужчина трижды выстрелил в знакомого в Подмосковье

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Мужчина трижды выстрелил в знакомого в Подмосковье

Москва, 28 мая. Подозреваемого в убийстве знакомого в Мытищах арестовали, говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ по Московской области.

Убийство произошло в середине марта. По данным следственных органов, мужчина из-за личной неприязни не менее трех раз выстрелил в знакомого на улице Борисовка.

От полученных ран пострадавший скончался. Злоумышленник скрылся с места преступления, подозреваемого задержали в Петербурге. Расследование уголовного дела продолжается, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Москве нашли тело задушенного мужчины. Правоохранители подозревают в убийстве его знакомого.

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Автор: Ирина Селезнева
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