Вооруженный ложкой студент задержал грабителя в Москве
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Москва, 28 мая. Московский студент с металлической обувной ложкой задержал вора, проникшего в его квартиру среди ночи.
Инцидент произошел на Ботанической улице, когда родители 22-летнего парня уже спали. Студент услышал странные звуки в квартире и понял, что в комнате открыто окно.
Он схватил ложку и бросился за грабителем. На улице между злоумышленником и москвичом завязалась драка. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции задержали вора.
Выяснилось, что мужчина всего неделю назад вышел из тюрьмы в Белоруссии, пишет KP.Ru. Ранее сообщалось, что вооруженный грабитель выстрелил в сотрудника магазина при налете. Женщина получила ранение.
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