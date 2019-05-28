Вооруженный ложкой студент задержал грабителя в Москве

Москва, 28 мая. Московский студент с металлической обувной ложкой задержал вора, проникшего в его квартиру среди ночи.

Инцидент произошел на Ботанической улице, когда родители 22-летнего парня уже спали. Студент услышал странные звуки в квартире и понял, что в комнате открыто окно.

Он схватил ложку и бросился за грабителем. На улице между злоумышленником и москвичом завязалась драка. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции задержали вора.

Выяснилось, что мужчина всего неделю назад вышел из тюрьмы в Белоруссии, пишет KP.Ru. Ранее сообщалось, что вооруженный грабитель выстрелил в сотрудника магазина при налете. Женщина получила ранение.