Средняя зарплата в Московской области выросла на 4 тыс. рублей

Москва, 28 мая. В прошлом году средняя заработная плата в Подмосковье выросла почти на четыре тысячи рублей благодаря развитию индустриальных парков.

По данным Мособлстата, в 2018 году средний заработок в Подмосковье достиг 50.72 тысячи рублей. Регион лидирует по уровню зарплаты в Центральном федеральном округе и уступает только Москве.

В прошлом году в Москве средняя зарплата составила 83.67 тысячи рублей. В Дальневосточном федеральном округе в 2018 году люди стали получать 54,15 тысячи рублей. На Чукотке средняя зарплата достигла 98,37 тысячи рублей, передает «360».

Ранее эксперты трудового рынка назвали самые высокооплачиваемые профессии. В столице гендиректору IT-компании предлагают работу с заработком 450 тысяч рублей в месяц.

А глава IT-компании в Петербурге может претендовать на зарплату в 300 тысяч рублей. Директор по организации мероприятий, разработчик программного обеспечения и юрисконсульт остаются самыми востребованными и хорошо оплачиваемыми профессиями.