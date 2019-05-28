Ролики с культовыми советскими фильмами покажут в московских автобусах

Москва, 28 мая. В городском транспорте покажут сюжеты об истории создания популярных советских фильмов, снятых в Москве, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

В автобусах и трамваях покажут ролики из цикла «Москва кинематографическая». В роликах расскажут, как создавались такие ленты, как «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию», «Берегись автомобиля», отмечает «Вечерняя Москва».

Авторы проекта подготовили для пассажиров московского транспорта 50 роликов длительностью чуть более минуты, пишет РИАМО. Ранее сообщалось, что столичные власти пригласили москвичей отпраздновать в парках День защиты детей.

19 площадок подготовили праздничную программу с конкурсами, играми, занимательными мастер-классами и концертом.