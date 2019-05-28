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Ролики с культовыми советскими фильмами покажут в московских автобусах

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Ролики с культовыми советскими фильмами покажут в московских автобусах

Москва, 28 мая. В городском транспорте покажут сюжеты об истории создания популярных советских фильмов, снятых в Москве, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

В автобусах и трамваях покажут ролики из цикла «Москва кинематографическая». В роликах расскажут, как создавались такие ленты, как «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию», «Берегись автомобиля», отмечает «Вечерняя Москва».

Ролики с культовыми советскими фильмами покажут в московских автобусах

Авторы проекта подготовили для пассажиров московского транспорта 50 роликов длительностью чуть более минуты, пишет РИАМО. Ранее сообщалось, что столичные власти пригласили москвичей отпраздновать в парках День защиты детей.

19 площадок подготовили праздничную программу с конкурсами, играми, занимательными мастер-классами и концертом.

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Автор: Ирина Селезнева
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