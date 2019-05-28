Москвичей пригласили в столичные парки в День защиты детей

Москва, 28 мая. В 19 столичных парках подготовили программу ко Дню защиты детей, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

1 июня для детей организуют яркие шоу, концерты, мастер-классы, познавательные лекции и игры. В Бабушкинском парке состоится масштабный концерт, посмотреть на выступления ходулистов можно на Поклонной горе.

В парке Победы ребятишек научат плести красивые браслеты из бисера, делать украшения и открытки из картона. На Археологической площади детей ждут спортивные состязания: хоккей на траве, перетягивание каната, забег в лаптях, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в парке Горького в Москве открылись девять игровых зон. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей с детьми провести время в столичных парках.