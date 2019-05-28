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Торнадо и смерчи надвигаются на Москву после аномальной жары

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Торнадо и смерчи надвигаются на Москву после аномальной жары

Москва, 28 мая. Аномальная жара может смениться в столичном регионе шквальным ветром, торнадо и смерчами, сообщил климатолог Владимир Семенов.

В Москве влажная земля, поэтому жара приведет к сильному испарению и накоплению влаги в атмосфере. Холодный фронт может спровоцировать формирование торнадо, смерчей и шквалов.

По словам Владимира Семенова, такие природные явления появляются после аномальной жары. Он назвал конец мая и начало июня самым опасным периодом, пишет АГН «Москва».

Синоптики до конца этой недели прогнозируют 29-32 градуса тепла. В некоторых районах ожидаются сильные дожди с грозами.

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Автор: Ирина Селезнева
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