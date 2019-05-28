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Чайка рекомендовал прокурора Дагестана на должность главы московского надзорного ведомства

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Чайка рекомендовал прокурора Дагестана на должность главы московского надзорного ведомства

Москва, 28 мая. Генеральный прокурор России Юрий Чайка внес на согласование в Мосгордуму кандидатуру Дениса Попова на должность прокурора Москвы.

«Кандидатура Попова Дениса Геннадьевича будет рассмотрена на ближайшем заседании столичного парламента», — заявил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Денис Попов занимает должность прокурора Дагестана с февраля 2018 года. До этого он занимал должность прокурора Хакасии

Напомним, что президент России Владимир Путин в декабре 2018 году уволил Владимира Чурикова с должности прокурора Москвы. В настоящий момент врио прокурора Москвы является Олег Манаков.

Ранее генпрокурор России Юрий Чайка назвал число регионов, где выявлены хищения средств для нацпроектов. Об этом он заявил, выступая с докладом по итогам прошлого года в Совете Федерации.

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Автор: Борис Николаев
Источник: РИА Новости
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