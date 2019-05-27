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Бродячий пес напал на двухлетнего мальчика в Подмосковье

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Бродячий пес напал на двухлетнего мальчика в Подмосковье

Москва, 27 мая. Двухлетний мальчик попал в больницу после нападения собаки в Ногинске, возбуждено уголовное дело, сообщила детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова.

Инцидент произошел 26 мая во дворе жилого дома. Бродячий пес напал на ребенка и сильно искусал. Пострадавшего отправили в реанимацию.

По словам Ксении Мишонова, ребенок из неблагополучной многодетной семьи. С ребенком после происшествия работают психологи. Следователи СУ СК РФ по региону устанавливают обстоятельства нападения пса, передает «360».

Ранее сообщалось, что в одной из московских больниц молодая мать оставила ребенка. Женщина решила, что малолетняя девочка помешает ее отношениям с сожителем. Ребенком занимаются органы опеки.

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Автор: Ирина Селезнева
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