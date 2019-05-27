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Стало известно о дальнейшей судьбе оставленной в московской больнице девочки

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Стало известно о дальнейшей судьбе оставленной в московской больнице девочки

Москва, 27 мая. Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала о состоянии малолетнего ребенка, оставленного матерью в одной из московских поликлиник.

Столичная прокуратура прекратила уголовное дело по факту оставления ребенка в медучреждении. По словам Анны Кузнецовой, девочка выздоровела. Ее навещает бабушка по отцовской линии с разрешения органов опеки.

«Сегодня-завтра она будет переведена в социальное учреждение», — сказала омбудсмен.

Все вопросы о дальнейшем месте жительства ребенка будут решаться по результатам проверки инцидента. Ранее правоохранители задержали женщину, которая оставила свою дочь. Мать девочки и сожитель решили, что ребенок им будет мешать.

Это не первый в России случай, когда малолетнего ребенка оставляют в опасности. Ранее сообщалось, что в Петербурге родители оставили семимесячную девочку одну в частном доме. Правоохранители подозревают пару в покушении на убийство ребенка.

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Автор: Ирина Селезнева
Источник: ТАСС
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