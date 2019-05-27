Байкеры в Мытищах посадят дуб в память о Доренко

Москва, 27 мая. В Мытищинском леспаркхозе появится красный дуб в память о российском журналисте Сергее Доренко, сообщили в пресс-службе администрации подмосковного города.

По словам пресс-секретаря Мытищинского городского округа, дерево высадят на аллее погибших мотоциклистов. Этим вопросом занимается руководитель леспаркхоза и байкеры.

Журналист умер 9 мая в Москве за рулем мотоцикла. Из заключения судмедэкспертизы следует, что он скончался от разрыва аневризмы грудной аорты. Родственники Доренко заявили, что хотели бы подтвердить результаты исследования в зарубежных лабораториях.

Ранее сообщалось, что тело Доренко было кремировано. Часть его праха захоронили на столичном Троекуровском клабище, вторую часть развеят в Керчи. Церемония прощания состоялась 17 мая.

Коллеги считали Сергея Доренко одним из ярких журналистов своей эпохи. По словам генерального директора ВГТРК Олега Добродеева, журналист «рвал абсолютно всех в эфире». Но ему приходилось вставать в четыре часа утра ради эфиров на радио. Добродеев считает, что такой ненормированный график работы мог бы подкосить любого.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал Доренко «самой яркой звездой того времени», когда не было Интернета.