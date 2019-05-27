Полиция задержала в Москве таксиста в состоянии наркотического опьянения

Москва, 27 мая. Полиция задержала в Москве водителя «Яндекс.Такси» Надира Б. в состоянии наркотического опьянения, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 27 мая на Каспийской улице. Прохожие заметили неадекватного водителя и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину в полуобморочном состоянии.

На место происшествия прибыла карета скорой помощи. Медики успели реанимировать водителя. По предварительной информации, у мужчины были признаки отравления наркотиками.