Полиция задержала в Москве таксиста в состоянии наркотического опьянения
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Москва, 27 мая. Полиция задержала в Москве водителя «Яндекс.Такси» Надира Б. в состоянии наркотического опьянения, сообщил источник Федерального агентства новостей.
Инцидент произошел 27 мая на Каспийской улице. Прохожие заметили неадекватного водителя и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину в полуобморочном состоянии.
На место происшествия прибыла карета скорой помощи. Медики успели реанимировать водителя. По предварительной информации, у мужчины были признаки отравления наркотиками.
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