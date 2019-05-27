Женщины с битами ограбили молодого парня в Подмосковье

Москва, 27 мая. Две женщины и мужчина, вооруженные битами, напали на молодого человека в деревне Нефедово, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В полицию обратился 26-летний житель Серпухова. Он заявил, что неизвестные применили к нему физическое насилие и отобрали крупную сумму денег.

Ущерб составил 350 тысяч рублей. Правоохранительные органы задержали двух женщин и одного мужчину, возбуждено уголовное дело о разбое, проводится проверка, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что на юге Москвы неизвестные напали на прохожего с битой. Мужчина лишился золотых украшений.