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Женщины с битами ограбили молодого парня в Подмосковье

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Женщины с битами ограбили молодого парня в Подмосковье

Москва, 27 мая. Две женщины и мужчина, вооруженные битами, напали на молодого человека в деревне Нефедово, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В полицию обратился 26-летний житель Серпухова. Он заявил, что неизвестные применили к нему физическое насилие и отобрали крупную сумму денег. 

Ущерб составил 350 тысяч рублей. Правоохранительные органы задержали двух женщин и одного мужчину, возбуждено уголовное дело о разбое, проводится проверка, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что на юге Москвы неизвестные напали на прохожего с битой. Мужчина лишился золотых украшений.

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Автор: Ирина Селезнева
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