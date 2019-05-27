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Тысячи цветов высадят у Триумфальной арки и Большого театра в Москве

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Тысячи цветов высадят у Триумфальной арки и Большого театра в Москве

Москва, 27 мая. На клумбах в Москве высадят почти 10 миллионов цветов в 2019 году, сообщил начальник дорожного комплекса ГБУ «Автомобильные дороги» Владимир Остроухов.

Москву озеленят и украсят яркими цветочными композициями. Благоустройство коснется улиц, скверов, площадей и некоторых трасс. Всего за полторы недели рабочие сменят цветочное оформление города с весеннего на летнее.

Высадкой цветов занимаются порядка двух тысяч сотрудников, отмечает РИАМО. Цветники появятся у Триумфальной арки, на площади Гагарина и у Большого театра.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей города на детскую игровую площадку в парке Горького.

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Автор: Ирина Селезнева
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