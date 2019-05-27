Спасатели нашли змею в припаркованном автомобиле на юге Москвы

Москва, 27 мая. Змею нашли в припаркованном автомобиле в московской районе Царицыно, сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел утром 27 мая. На улицу Луганскую, где была обнаружена машина со змеей, выехали сотрудники МЧС. Пострадавших нет, пишет АГН «Москва».

Как отмечает издание «Вечерняя Москва», спасатели нашли в автомобиле змею медянку. Она не представляет угрозы для человека.

Ранее сообщалось, что в начале апреля в московском регионе из спячки вышли ядовитые змеи. Опасные пресмыкающиеся могут греться на солнце в парках и на камнях.