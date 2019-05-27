Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Спасатели нашли змею в припаркованном автомобиле на юге Москвы

135
0 Оставить комментарий

Спасатели нашли змею в припаркованном автомобиле на юге Москвы

Москва, 27 мая. Змею нашли в припаркованном автомобиле в московской районе Царицыно, сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел утром 27 мая. На улицу Луганскую, где была обнаружена машина со змеей, выехали сотрудники МЧС. Пострадавших нет, пишет АГН «Москва».

Как отмечает издание «Вечерняя Москва», спасатели нашли в автомобиле змею медянку. Она не представляет угрозы для человека.

Ранее сообщалось, что в начале апреля в московском регионе из спячки вышли ядовитые змеи. Опасные пресмыкающиеся могут греться на солнце в парках и на камнях.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
Источник: АГН Москва
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров