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Московский врач рассказал, чем грозит курение кальяна и вейпа

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Московский врач рассказал, чем грозит курение кальяна и вейпа

Москва, 27 мая. Курение кальяна может вызвать развитие туберкулеза и других инфекционных заболеваний, заявил главный нарколог Москвы Олег Кутушев.

Курительные приборы не имеют технического регламента, поэтому есть риск, что ни кальяны, ни вейпы не подвергаются санитарной обработке. Это грозит риском заболевания туберкулезом.

Олег Кутушев отметил, что при курении вырабатываются токсические вещества, канцерогены, тяжелые металлы. Курильщик вдыхает их вместе с дымом, пишет АГН «Москва».

По словам эксперта, опасно парение вейпов, оно поражает альвеолы легких человека. Нарколог добавил, что 8 из 10 вейперов через какое-то время переходят на курение сигарет.

Ранее московский врач рассказал о правильном питании для людей, страдающих от повышенного артериального давления. Он посоветовал гипертоникам включить ягоды в ежедневный рацион.

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Автор: Ирина Селезнева
Источник: АГН Москва
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