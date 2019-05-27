Новые учебные корпуса могут построить на территории общежития РУДН в Москве

Москва, 27 мая. На территории общежития РУДН могут появиться учебные корпуса, такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы.

Комиссия рассмотрела изменения в правилах землепользования на улице Миклухо-Маклая, где находится университет. Члены комиссии разрешили построить объекты образования.

Площадь участка составила 16 га, сейчас здесь находятся общежития площадью более 118 тысяч квадратных метров. Проект изменений вынесут на публичные слушания, пишет «Вечерняя Москва».

Российский университет дружбы народов (РУДН) — один из лучших столичных вузов. В его стенах обучаются представители 157 стран мира, 500 национальностей. Выпускники вуза работают в 170 странах мира.

В РУДН действуют программы обмена и стажировки, «двойных дипломов». Здесь проводят международные конференции, организуют летние практики.