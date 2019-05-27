Страховщики резко подняли цены на ОСАГО в Москве

Москва, 27 мая. Компании «Альфастрахование» и «Ингосстрах» подняли ставки тарифов ОСАГО для автомобилистов в Москве на 14 процентов.

Цены повысили почти синхронно — 21 и 23 мая, текущая ставка достигла 4118 рублей, отмечают «Ведомости». На основе базовой ставки рассчитывается итоговая стоимость полиса.

К ней прибавят коэффициенты за возраст и стаж водителя, аварийность, учитываются и другие параметры, пишет «Царьград». Таким образом страховщики за счет платежеспособных клиентов в Москве рассчитывают компенсировать убытки в регионах, отмечает «Свободная пресса».

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года в регионах России изменились цены на ОСАГО. Эксперты отмечают, что страховщики постоянно корректируют базовый тариф из-за возросшей конкуренции между компаниями. Реформа системы обязательного страхования расширила тарифный коридор на 20%.