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Приложение для извещений о ДТП протестируют в Москве

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Приложение для извещений о ДТП протестируют в Москве

Москва, 27 мая. В столичном регионе могут запустить мобильное приложение, позволяющее оформить извещение о ДТП, рассказал IT-директор Российского союза автостраховщиков Алексей Самошин.

Мобильное приложение заработает в четырех регионах страны, в том числе в Москве. Водители смогут оформить извещение об аварии и подписать его через сайт госуслуг.

По словам Алексея Самошина, в приложении появится функция фотофиксации дорожного происшествия. Протестировать приложение можно будет уже зимой, пишет АГН «Москва». 

Как отмечает издание «Вечерняя Москва», эксперимент рассчитан на 9 месяцев. По его результатам будет принято решение об использовании приложения на всей территории России. Ранее сообщалось, что в Москве состоится форум инновационного бизнеса на площадке «Сколково».

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Автор: Сергей Петров
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