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Форум инновационного бизнеса Startup Village пройдет в «Сколково»

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Форум инновационного бизнеса Startup Village пройдет в «Сколково»

Москва, 27 мая. Международная конференция для технологических предпринимателей Startup Village пройдет в инновационном центре «Сколково», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Форум состоится с 29 по 30 мая, организаторы запланировали 150 сессий от блокчейна до робототехники. Ожидается, что в конференции примут участие порядка 15 тысяч человек.

На площадке Startup Village проведут встречи с экспертами, презентуют бизнес-проекты. Столичные власти представят 10 инновационных стартапов, пишет РИАМО.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, Москва явлется лидером по поддержке бизнеса в сфере IT. За последние четыре года в московском регионе в два раза выросло число технопарков и коворкингов, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что «Яндекс» запустил в «Сколково» сервис для вызова беспилотного автомобиля такси.

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Автор: Ирина Селезнева
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