Синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день рабочей недели

Москва, 27 мая. В столичном регионе ожидается солнечная сухая погода в понедельник, температура воздуха составит 20 градусов тепла.

Первый день рабочей недели будет ветреным. В отдельных районах Москвы и области скорость ветра достигнет 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженным и составит 744 мм ртутного столба.

Для большинства москвичей такая погода комфортная и благоприятна для хорошего самочувствия, пишет РИАМО. Продолжительное цветение повлияет на аллергиков, остальным горожанам следует почаще выходить на улицу и принимать солнечные ванны.

Издание «Вечерняя Москва» напоминает, что 27 мая в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за пожаров.