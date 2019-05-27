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Синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день рабочей недели

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Синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день рабочей недели

Москва, 27 мая. В столичном регионе ожидается солнечная сухая погода в понедельник, температура воздуха составит 20 градусов тепла.

Первый день рабочей недели будет ветреным. В отдельных районах Москвы и области скорость ветра достигнет 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженным и составит 744 мм ртутного столба.

Для большинства москвичей такая погода комфортная и благоприятна для хорошего самочувствия, пишет РИАМО. Продолжительное цветение повлияет на аллергиков, остальным горожанам следует почаще выходить на улицу и принимать солнечные ванны.

Издание «Вечерняя Москва» напоминает, что 27 мая в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за пожаров.

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Автор: Ирина Селезнева
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