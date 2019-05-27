Женщина бросила малолетнего ребенка в одном из ТЦ в Москве



Москва, 27 мая. Неизвестная женщина оставила ребенка в игровой комнате и ушла, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

Инцидент произошел днем 26 мая на Лобненской улице. Ребенок находился в игровой комнате семь часов, потом администрация магазина попыталась связаться с его матерью.

Женщина при общении по телефону отказалась забирать сына и предложила оставить его себе. Мальчика передали медикам, а нерадивую мать нашли сотрудники полиции, проводится проверка.