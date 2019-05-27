Москва, 27 мая. Девочка с именем Арья, которое носит героиня популярного сериала «Игра престолов», появилась на свет в Москве. Об этом говорится на сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в Москве новорожденную девочку назвали именем героини «Игры престолов». В апреле в центр государственных услуг «Мои документы» района Покровское-Стрешнево обратилась семейная пара. Она хотела зарегистрировать младенца с именем, которое носит одна из героинь популярного сериала «Игра престолов». При этом сотрудник, оформлявший документы девочки, поздравил родителей младенца фразой на валирийском языке (вымышленный язык сериала).

Как уточнили в ведомстве, за восемь лет, пока шел сериал, в Москве родились 18 девочек с именем Арья.

Напомним, в последнем эпизоде финального сезона сериала «Игра престолов» в кадр попали две пластиковые бутылки.

Как пишет «Газета.ru», телеканал НВО, на котором выходит сериал, пока не прокомментировал ошибку съемочной группы. Пользователь Joe в Twitter написал, что артисты и режиссер перестали стараться для поклонников. По мнению юзера с ником Noel, они перестали заботиться о том, чтобы оставить «в целостности шоу». Ранее поклонники нашли другие ляпы в восьмом сезоне телесериала. Так, среди промокадров к пятому выпуску последнего сезона поклонники увидели снимок с Джейме Ланнистером, обнимающим свою сестру Серсею двумя руками, хотя по сценарию герой потерял одну руку еще в третьем сезоне и с того момента носил золотой протез.

Также зрители телесериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп в четвертой серии восьмого сезона. Поскольку она была достаточно светлой, фанаты фильма смогли рассмотреть кадры более детально.

Примерно на 16–19 минуте в кадре появляется стакан из Starbucks. В это время Тормунд расхваливает Джона Сноу в зале Винтерфела. Неуместный сосуд есть только на общем плане, при более крупном плане на столе видны только кубки.

Фанаты сериала оказались огорчены таким ляпом. В социальных сетях они отметили, что над «Игрой престолов» работали сотни человек и пропустить такой ляп постыдно. Некоторые из зрителей даже предположили, что стаканчик с кофе оказался в кадре не случайно.

Позже создатели «Игры престолов» исправили ляп со Starbucks.

Напомним, 20 мая телеканал показал заключительную серию «Игры престолов». Пользователи в Сети уже написали, что огорчены тем, как закончился сериал.

Напомним, «Игра престолов» — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина. Сериал транслируется на кабельном телеканале HBO. Съемки фильма велись в нескольких странах, включая Великобританию (Северная Ирландия), Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года.