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Мужчина украл у московской пенсионерки 135 тысяч рублей

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Мужчина украл у московской пенсионерки 135 тысяч рублей

Москва, 26 мая. Полиция задержала подозреваемого в краже у пенсионерки, ущерб оценивается в 135 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Мужчина пришел в гости к 86-летней москвичке. Он дождался момента, когда женщина отвлеклась, и похитил деньги. Полиция задержала 43-летнего подозреваемого.

Правоохранители возбудили уголовное дело о краже, злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина напал на племянника пакистанского министра, избил его и отобрал 300 долларов.

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Автор: Ирина Селезнева
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