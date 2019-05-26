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Собянин пожелал выпускникам удачи на ЕГЭ

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Собянин пожелал выпускникам удачи на ЕГЭ

Москва, 26 мая. Мэр российской столицы Сергей Собянин пожелал выпускникам удачи на ЕГЭ. Об этом градоначальник написал в соцсетях.

На сдачу экзаменов зарегистирировались 90 тысяч человек, из них 61 тысяча — выпускники этого года, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Период экзаменов начинается 27 мая. Собянин пожелал выпускникам удачи и спокойствия. Он подчеркнул, что ЕГЭ — это начало новой взрослой жизни.

Ранее московский врач дал важные рекомендации школьникам. Он посоветовал не принимать успокоительные препараты перед экзаменами, поскольку они снижают концентрацию и могут повлиять на результаты.

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Автор: Сергей Петров
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