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На стройке в Москве нашли 25 снарядов времен войны

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На стройке в Москве нашли 25 снарядов времен войны

Москва, 26 мая. Сразу 25 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны нашли на территории стройплощадки на севере столицы, сообщили в экстренных службах города.

Рабочие нашли предмет, похожий на старинный снаряд, на Ленинградском шоссе. На место происшествия прибыли саперы и обнаружили еще 24 снаряда.

Все боеприпасы были вывезены на полигон в Подмосковье для утилизации. Ранее сообщалось, что в Зеленограде во время очистки пруда от ила нашли снаряд времен войны. В апреле боевой снаряд обнаружили во время ремонта в столичной школе.

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Автор: Ирина Селезнева
Источник: РИА Новости
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