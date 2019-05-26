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Водитель иномарки сбил инспектора ГИБДД в Москве

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Водитель иномарки сбил инспектора ГИБДД в Москве

Москва, 26 мая. Водитель Toyota Land Cruiser во время погони в Москве сбил инспектора ГИБДД, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел 26 мая на Кутузовском проспекте. Правоохранители остановили иномарку и попросили водителя предъявить права. Мужчина повел себя неадекватно и решил скрыться.

Сотрудники ДПС попытались задержать нарушителя, водитель сбил полицейского. Пострадавший получил перелом голени, его госпитализировали. Водителя задержали и доставили в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти водитель Lexus сбил сотрудника ДПС. По предварительной информации, мужчина за рулем иномарки не справился с управлением.

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Автор: Ирина Селезнева
Источник: РИА Новости
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