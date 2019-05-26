Москвичей пригласили на велоэкскурсии в столичные парки

Москва, 26 мая. Велосипедные маршруты с экскурсиями появятся в парках «Измайлово» и «Косинский» в Москве, написал в соцсетях мэр города Сергей Собянин.

Экскурсии на двухколесном транспорте заработают в двух столичных парках. Для малышей на самокатах приготовили программу в ЗелАО. По словам Собянина, в парке «Кузьминки-Люблино» экскурсантам расскажут об истории усадьбы Люблино.

Ранее мэр Москвы рассказал, что в парке Горького появились девять игровых зон для детей. С 26 мая до 31 августа в столичных парках запустили танцевальные мастер-классы.