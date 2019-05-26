Москвич спрятал в лесополосе тело задушенного знакомого

Москва, 26 мая. Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины 1958 года рождения. Об этом сообщила представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Тело мужчины с признаками удушения нашли на Молодцовском проезде в лесополосе. Сотрудники правоохранительные органов задержали 60-летнего знакомого погибшего.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный напал на племянника экс-главы МИД Пакистана. У молодого человека отобрали деньги и сильно избили.