Племянника экс-министра Пакистана избили и ограбили в Москве

Москва, 26 мая. Неизвестный в Москве избил племянника экс-министра МИД Пакистана Навида Сикандера, отобрал деньги и скрылся.

Пакистанец приехал в Москву помогать с бизнесом своему родственнику. По словам его дяди Максуда Бата, молодой человек поехал из офиса в сторону метро.

Иностранца остановил неизвестный мужчина и начал избивать. Он отобрал 300 долларов и сбежал с места инцидента. Пострадавший Сикандер попал в больницу. Правоохранительные органы разыскивают нападавшего.

Ранее сообщалось, что на майских праздниках оперную певицу Веру Кононову избил супруг. Артистка отказалась подавать заявление в полицию.