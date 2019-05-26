Аномальная жара придет в Москву на следующей неделе

Москва, 26 мая. Синоптики сообщили, что в Москве на следующей неделе будет стоять аномально жаркая погода.

По данным Гидрометцентра России, в первой половине недели погода будет солнечной с переменной облачностью, но без осадков. Температура воздуха составит 23-27 градусов тепла.

29 мая термометры покажут до 32 градусов тепла. К выходным жара спадет, придут кратковременные дожди. В столичном регионе установится комфортная погода до 25 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что метеорологи объявили «желтый» уровень погодной опасности на 27 мая из-за угрозы возникновения пожаров. 26 мая в Москве прогнозируется дождь с грозой.