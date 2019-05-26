Недовольный клиент ресторана в Москве пригрозил ножом официантке

Москва, 26 мая. Мужчина с ножом пригрозил официантке одного из столичных кафе, потребовав выполнить свой заказ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел днем 25 мая на Нижегородской улице. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, они задержали безработного 1971 года рождения.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о разбое. Хулигану грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге посетитель напал с ножом на бармена на улице Рубинштейна. Мужчина получил ранение в живот, возбуждено уголовное дело.