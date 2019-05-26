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ЦОДД напомнил москвичам об ограничении движения у «ВТБ Арены»

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ЦОДД напомнил москвичам об ограничении движения у «ВТБ Арены»

Москва, 26 мая. Проезд в районе «ВТБ Арены» ограничат из-за футбольного матча между московским «Динамо» и тульским «Арсеналом», сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Движения перекроют до 15.00 на Трудовой и Театральной аллеях, в Милицейском переулке. Ограничения будут действовать на участке Ленинградского проспекта.

В ЦОДД напомнили, что с 30 мая по 2 июня в Москве на некоторых центральных улицах ограничат движение из-за проведения марафона «Бегущие сердца». Ранее москвичей предупредили, что каждое воскресенье в столице ухудшается дорожная ситуация из-за возвращающихся в город дачников.

Водителей попросили заранее планировать свой маршрут и отслеживать информацию о пробках.

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Автор: Ирина Селезнева
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