Фестиваль «Китайский квартал» стартовал в Москве

Москва, 26 мая. Китайский квартал появился в культурном центре ЗИЛ в рамках одноименного фестиваля, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Москвичей познакомят с китайской культурой. Программа мероприятия будет интересна взрослым и детям: здесь расскажут о традициях древнего Китая, научат готовить чай, покажут национальные танцы.

Гостям праздника предложат караоке на китайском языке и покажут спектакль по народным сказкам. Мастера научат желающих делать из бумаги дракона, башню Великой китайской стены, писать иероглифы.

Для поклонников боевых искусств проведут открытый урок по кунг-фу. Москвичи могут поучаствовать в китайской лотерее. Ранее сообщалось, что в столице с 26 мая по 31 августа будут проходить танцевальные мастер-классы. Желающих ждут по утром в парках «Зарядье» и «Сокольники».