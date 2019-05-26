Таксист устроил стрельбу в Подмосковье

Москва, 26 мая. В подмосковном городе Одинцово произошла массовая драка со стрельбой, инцидент попал на видео, позднее ролик появился в Сети.

В ГУ МВД России по Московской области рассказали, что стрельбу открыли на улице Чистякова. Неизвестный вышел из такси Hyundai желтого цвета и произвел несколько выстрелов из травматического пистолета.

На кадрах видно, как между несколькими мужчинами и таксистом началась перепалка. Позже водитель открыл багажник такси, взял оружие и выстрелил в оппонентов.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия. Информация о пострадавших уточняется. Ранее полиция задержала мужчину за стрельбу в Новой Москве.