Иномарка врезалась в стену Театра российской армии в Москве, один человек погиб

Москва, 26 мая. Автомобиль врезался в здание Театра российской армии в Москве. В ДТП погиб один человек, еще четверо получили ранения различной степени тяжести, сообщили в столичном управлении Госавтоинспекции.

Водитель Skoda въехал в здание театра. По предварительной информации, он не справился с управлением. На месте происшествия находятся оперативные службы.

Медики констатировали смерть одного пострадавшего, еще четыре человека ранены. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства, которые привели к смертельной аварии.

Ранее сообщалось, что в Московской области три человека стали жертвами аварии с участием трех легковых автомобилей и фуры.