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Москвичей предупредили о дожде с грозой 26 мая

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Москвичей предупредили о дожде с грозой 26 мая

Москва, 26 мая. Синоптики прогнозируют в Москве облачную погоду с дождем и грозой, об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РФ.

26 мая температура воздуха составит 22-24 градуса тепла, в Московской области столбики термометров поднимутся до отметки в 26 градусов тепла. Ветерт подует с запада, при грозе скорость ветра составит 17 метров в секунду.

Атмосферное давление будет низким, на уровне 740 мм ртутного столба. Спасатели предупреждают, что погода представляет потенциальную опасность из-за сильного ветра и грозы.

Метеозависимые люди могут почувствовать легкое недомогание и головную боль.

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Автор: Ирина Селезнева
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