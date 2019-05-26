Москвичей предупредили о дожде с грозой 26 мая

Москва, 26 мая. Синоптики прогнозируют в Москве облачную погоду с дождем и грозой, об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РФ.

26 мая температура воздуха составит 22-24 градуса тепла, в Московской области столбики термометров поднимутся до отметки в 26 градусов тепла. Ветерт подует с запада, при грозе скорость ветра составит 17 метров в секунду.

Атмосферное давление будет низким, на уровне 740 мм ртутного столба. Спасатели предупреждают, что погода представляет потенциальную опасность из-за сильного ветра и грозы.

Метеозависимые люди могут почувствовать легкое недомогание и головную боль.