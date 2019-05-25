Московские врачи поставили на ноги полностью парализованного мужчину

Москва, 25 мая. Полностью парализованный мужчина снова смог ходить после курса лечения в Московском научно-практическом центре медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины. 31-летний пациент поступил в учреждение после сложной операции на позвоночнике, сообщает столичный департамент здравоохранения.

В начале лечения была собрана комиссия, которая составила план реабилитации. На протяжении всего времени с пациентом активно работали психологи, помогающие мужчине преодолеть физические и моральные трудности. Специалисты настраивали парализованного на позитивный лад и на возвращение к полноценному образу жизни.

Действенной частью реабилитации стали физические процедуры. Пациент регулярно проходил курсы массажей и лечебной гимнастики. Также в восстановлении физиологических навыков пациента использовались механотерапия на современных аппаратах и электростимуляция мышц. План по реабилитации мужчины включал водолечение и физиопроцедуры.

После первого курса лечения пациент смог самостоятельно перемещаться на инвалидной коляске, а также частично обслуживать себя в быту. Пройдя несколько курсов реабилитации, мужчина встал на ноги. Сначала он прошел несколько метров с помощью ходунков, а затем смог перемещаться по коридору реабилитационного центра на костылях.

На данный момент мужчина самостоятельно передвигается и обслуживает себя в быту. Пациент проявил удивительную силу воли и упорство. Благодаря стараниям врачей, мужчина вернулся к работе в сфере информационных технологий. Также он занимается скандинавской ходьбой.