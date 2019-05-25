Дождь с градом ожидаются в Москве в ближайшие часы

Москва, 25 мая. Синоптики предупредили москвичей о резком ухудшении погоды вечером 25 мая. На столицу обрушатся дожди, грозы и град.

Плохую погоду в Москве усугубит сильный ветер. В порывах его скорость будет достигать 13—18 метров в секунду. Неблагоприятные метеоусловия сохранятся до 11.00 26 мая.

Автомобилистов призывают быть аккуратными и соблюдать осторожность на дорогах. Кроме того, не рекомендуется парковать машины у деревьев или шатких конструкций. Пешеходам также следует соблюдать правила безопасности и держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и неустойчивых объектов.

Ранее синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве в воскресенье. 26 мая плохие погодные условия в столице сохранятся.