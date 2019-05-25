Эксперты рассказали, можно ли держать куницу и енота в квартире

Москва, 25 мая. Супруги из Подмосковья нашли куницу на обочине Рублево-Успенского шоссе. Пара отвезла зверя домой, однако эксперты предупреждают, что идти на контакт с этим животным опасно.

Супруги не трогали куницу руками, а завернули в кофту. В автомобиле зверь сразу уснул. Приехав домой, пара разместила сообщение о найденной кунице в социальных сетях, поскольку жители Подмосковья не знали, как обращаться с диким животным. Зверя забрала девушка-ветеринар, готовая сделать кунице прививку от бешенства и заняться здоровьем животного.

Как отмечают эксперты, притрагиваться к куницам опасно. Специалисты призывают ни в коем случае не подбирать этих зверей возле леса. От животного можно заразиться бешенством, причем инфекция распространяется не только через укусы, но и при попадании слюны на пораженный участок коже. К тому же, куницы абсолютно не приспособлены к содержанию в квартире.

Ветеринар волоколамской клиники «Зоовита» Олег Ржепишевский сообщил, что зараженные бешенством животные могут вести себя абсолютно спокойно.

«Если вы все-таки взяли зверя, его следует сдать на ближайшую станцию по борьбе с болезнями животных, а самому поехать в больницу и сделать прививку от бешенства», — рассказал специалист.

Зоотехник-селекционер предприятия «Русский соболь» Ирина Чернова сообщила, что куницы плохо уживаются с людьми, особенно если животное выросло в дикой природе. Звери могут вести себя агрессивно по отношению к человеку. В качестве домашних питомцев больше подходят хорек или соболь, взятые малышами в специальных питомниках.

Ирина Чернова рассказала, что соболя лучше содержать в частном доме в вольере, поскольку эти зверьки очень активны. По словам специалиста, хорек гораздо лучше подходит для проживания в квартире, но нужно помнить, что зверь любит укромные места и может уснуть в барабане стиральной машины.

«Главное — его не постирать», — отметила Чернова.

Хорьки достаточно хорошо уживаются с другими животными, но могут дать сдачи, если их обидеть. Зверь может стать главным в доме, даже если хозяева держат кошку и собаку.

Еноты обычно чувствуют себя великолепно в квартирах, но могу доставить массу неудобств хозяевам. Эти звери забираются под потолок и любят стащить что-нибудь у людей. Руководитель музея «Дом енота» в Сергиево-Посадском округе Наталья Каледина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что для енота придется построить отдельную жилплощадь в рамках квартиры, высотой 1,5—2 метра.

«Должно быть три яруса. На первом он спит, на втором играет, на третьем наводит бардак: ест, пьет, ходит в туалет, стирает и замачивает игрушки», — пояснила специалист.

Член Общественной палаты Подмосковья Марат Сетдиков отметил, что решение взять в дом пушное животное нужно тщательно взвесить. Часто люди заводят лис, хорьков и енотов, чтобы отдать дань моде.