Москва, 25 мая. Соревнование собак-серфингистов пройдет в Подмосковье в середине июня. Уникальный фестиваль DogSurfParty соберет на Пироговском водохранилище в Мытищах собаководов, которые занимаются серфингом вместе со своими питомцами.

Мероприятие будут проводить уже в третий раз. Поскольку в водоемах Подмосковья поймать волну очень сложно, соревнования собак и их владельцев представляют собой катание на доске с веслом. Во время гонок человек отвечает за скорость, а питомец — за баланс. Победителем становится тот, кто быстрее всего достигнет финиша. При этом ни собака, ни человек не должны упасть в воду.

Подобный вид спорта называют сапсерфингом. Как рассказал один из основателей туристического клуба «Саптапыч» Кирилл Белозеров, для участия в соревновании хозяевам и их собакам достаточно пройти несколько мастер-классов. Их можно посетить прямо во время фестиваля до начала заплыва. Белозеров подчеркнул, что безопасность на мероприятии организована на высшем уровне, причем собаки тоже несут за нее ответственность: за участниками с берега будут следить опытные ньюфаундленды.

Первый заплыв хозяев и их питомцев на досках провели на реке Людовне в Ленинском районе в 2017 году. Тогда фестиваль собрал 50 человек. В прошлом году на соревнования приехали 150 участников. На этот раз организаторы мероприятия ожидают увеличения количества посетителей в два раза.

Победителем соревнований два года подряд становился шпиц Гарольд из Ногинска, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Хозяйка животного рассказала, что питомец даже заразил интересом к катанию на доске и свою дочь.